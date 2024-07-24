Названы автомобили, которые сложно продать

Российские автодилеры дольше всего продают автомобили марок Evolute, Forthing и Toyota. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет компании «Авто.ру Бизнес».

«Дольше всего на складах дилеров задерживаются автомобили, редко встречающиеся на отечественном рынке, такие как Evolute i-Joy. Срок продажи занимал порядка 158 дней при средней стоимости автомобиля в 3,95 млн рублей. Следом идут Forthing Yacht (153 дня, 4,07 млн рублей) и Toyota Avalon (148 дней, 4,94 млн рублей)», — говорится в сообщении.

Среди автомобилей с пробегом дольше всего продаются Toyota Alphard, Genesis GV80 и RAM 1500. В среднем, на их реализацию уходит 2 месяца.

До этого стало известно, что в июне 2024 года в России было продано 499,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,6% меньше, чем в мае, и на 0,5% ниже результата прошлого года.

Лидирует на рынке подержанных авто Lada, продажи подержанных машин которой увеличились к прошлому году на 15,7%, до 122,8 тыс. единиц. Второе место занимает бренд Toyota. Но перепродажи этих машин упали на 14,7%, до 51,5 тыс. единиц. Третье и четвертое место у корейских Kia и Hyundai.

Среди моделей лидирует Lada 2107. Перепродажи модели в июне выросли на 34,4% к прошлому году, до 11,2 тыс. машин. Второе и третье места у Kia Rio (рост на 9,3%, до 10,5 тыс. единиц) и Hyundai Solaris (рост на 4,4%, до 10,1 тыс. единиц).

Ранее сообщалось, что автомобильный рынок России занял пятое место по продажам в Европе.