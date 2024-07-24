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США закупили у Китая легковых авто на рекордную сумму

КНР установила рекорд по поставкам автомобилей в США на 401,7 млн долларов

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hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Китайские компании в июне установили рекорд по поставкам легковых автомобилей в США на сумму $401,7 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это стало максимальным значением за всю историю взаимной торговли двух стран», — уточнили в сообщении.

По сравнению с началом года экспорт машин в США вырос втрое. Причиной рекордных поставок стали опасения местных автокомпаний по поводу своей дальнейшей судьбы из-за возможного введения заградительных пошлин на китайские транспортные средства.

Всего в июне КНР продала за рубеж легкового транспорта на $6,705 млрд. Большая часть экспорта традиционно пришлась на Россию. В топ-5 крупнейших покупателей машин у Китая вошли Бельгия (7% экспорта), США и ОАЭ (по 6%) и Мексика (5%).

До этого стало известно, что в первом полугодии 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли в денежном выражении на 35,4%, до $6,2 млрд. Такие данные привело Главное таможенное управления (ГТУ) КНР.

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи нового седана Exeed Exlantix ES с запасом хода 900 км.

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