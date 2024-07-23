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На видео попала встреча потерявшегося щенка с хозяином после жесткого ДТП

Появилось видео с воссоединением хозяина и потерянного после ДТП щенка в Волгограде

В Волгограде состоялось воссоединение щенка, потерявшегося после ДТП в Челябинской области, с хозяином. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Мастер по отделке и ремонту Николай вместе со своим девятимесячным щенком по кличке Тайсон ехал из Волгограда в Челябинск на заработки. В самом конце пути машина попала в жуткое ДТП. Мужчину увезли в реанимацию, а щенок испугался и сбежал в ближайший лес», — говорится в публикации.

После того, как мужчина оправился после аварии, он на костылях пытался самостоятельно найти питомца и разместил объявление в соцсетях. Однако ему пришлось вернуться в Волгоград без собаки. Через некоторое время пса заметили челябинские девочки-кадеты. Выяснилось, что собака бегала рядом с больницей, где лечился ее хозяин. В итоге девочки организовали для Тайсона зоотакси прямо до хозяина. На видео попало их воссоединение.

До этого блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. В ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обат. После она потеряла управление и врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет. МотоТаня получила травму шеи из-за которой она не выжила. Обат попал в больницу с переломом ноги.

Сейчас близкие Озолиной занимаются вопросами транспортировки ее тела на родину.

Ранее в байкерском сообществе рассказали о последних минутах жизни МотоТани.

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