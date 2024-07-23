Приставы хотят продать автопарк на сумму $1 млн чемпиона UFC Хабиба

Против российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова было возбуждено исполнительное производство на сумму 79,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, дело против бывшего бойца возбудили 5 июля, также Хабибу запретили выезд из страны.

«Приставы запустили процедуру поиска его имущества для последующего изъятия и продажи. А это семейный дом в Дагестане и жирный автопарк», — говорится в публикации.

В частности, в автопарк Нурмагомедова входят Ferrari California T ($300 тыс.), Mercedes-Benz AMG GT S ($161 тыс.), Mercedes-Benz S-Class ($122 тыс.), BMW 7-й серии ($101тыс.), Toyota Land Cruiser ($85 тыс.) и Toyota Tacoma ($44 тыс.).

Суммарно Нурмагомедов задолжал ФНС более 300 млн рублей. Налоговая арестовала счета спортсмена и закрыла несколько его компаний.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее боец Макгрегор заявил, что Хабиб больше не представляет Россию.