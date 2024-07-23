Россияне заявили о недоверии к некоторым китайским автобрендам

Большинство россиян (65%) заявили о своем недоверии к малоизвестным китайским автобрендам. Это следует из исследования Quto.ru и Motor.ru, которые опросили 2,1 тыс. жителей РФ.

Согласно его результатам, 65% опрошенных россиян считают малоизвестные автобренды из Китая «котом в мешке», а также опасаются, что эти производители могут исчезнуть в любой момент и оставить клиентов без гарантийной поддержки. Однако 22% респондентов заявили о готовности рискнуть и купить такой автомобиль, если он будет устраивать их по цене, комплектации и обслуживанию.

Порядка 7% респондентов заявили, что им уже «ничего не страшно», потому что они купили Hafei Brio. Еще 6% рассказали, что готовы купить такой транспорт, поскольку верят в его качество.

До этого россиянам посоветовали поторопиться с покупкой автомобиля, пока не подскочили цены. Такой рекомендацией поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Лучше покупать машину сейчас, в ближайшее время. Потому что кредиты подорожают, ставки будут еще выше и спрос упадет», — сказал он.

При этом Разуваев посоветовал москвичам отложить покупку машины, если они не планируют дальние поездки. По мнению эксперта, жителям столицы гораздо выгоднее ездить на такси.

Ранее было названо опасное заболевание, при котором нельзя садиться за руль.