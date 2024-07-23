Трассу Москва—Санкт-Петербург перекрыли из-за сильнейшего ДТП фур

На трассе М-11 «Нева» из-за серьезного ДТП оказалось перекрыто движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Две фуры превратились в металлолом на 516-м км трассы М11 «Нева»: на полной скорости водитель Shacman наехал на грузовик ремонтников», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадал водитель фуры и пешеход (дорожник). Сейчас они находятся в больнице. В результате аварии образовалась пробка из-за того, что фуры перегородили все полосы в сторону Петербурга. На 444-м км трассы организовали съезд.

До этого на трассе у поселка Ильский в Северском районе Краснодарского края в результате аварии перевернулся пассажирский автобус, в котором находились маленькие дети. По словам очевидцев, авария произошла из-за фуры, выехавшей на встречную полосу. Уходя от столкновения, автобус вылетел с дороги и перевернулся. Грузовик же скрылся с места происшествия.

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