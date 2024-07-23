Стало известно, сколько лет тюрьмы может получить турецкий байкер за гибель МотоТани

Турецкому байкеру, из-за которого погибла блогер Татьяна Озолина, которая известна как МотоТаня, может грозить до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Предварительно, по местным законам байкера будут судить по статье об убийстве по неосторожности. Онуру Обуту, вероятнее всего, предъявят обвинение по статье 85 УК Турции — максимальное наказание по ней составляет 6 лет тюрьмы. При этом срок могут уменьшить, если в деле появятся смягчающие обстоятельства», — говорится в сообщении.

Юристы также предполагают, что суд вынесет минимальное наказание Обуту — 2 года условного срока. Если в последующие 5 лет он не будет нарушать закон, то из его личного дела удалят запись о судимости.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. Изначально сообщалось, что женщина совершала переезд, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

Позже выяснилось, что в ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обат. После она потеряла управление и врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет. МотоТаня получила травму шеи из-за которой она не выжила. Обат попал в больницу с переломом ноги.

Сейчас близкие Озолиной занимаются вопросами транспортировки ее тела на родину.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, мотоциклист со стажем Виталий Милонов заявил, что блогер МотоТаня смогла придать мотосообществу человечный вид.