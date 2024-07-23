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Уголовное дело заведено после гибели блогера МотоТани в Турции

В Турции возбудили уголовное дело после гибели блогера-байкерши МотоТани

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tanechkaozolina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталье. Также там заявили, что окажут содействие в репатриации тела.

«Генконсульство России в Анталье выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянки на Родину», — говорится в сообщении.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы в Турции. Изначально сообщалось, что женщина совершала переезд, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

Позже выяснилось, что в ее мотоцикл сзади въехал турецкий блогер Онур Обат. После она потеряла управление и врезалась в грузовик, а по другой информации — улетела в кювет. МотоТаня получила травму шеи из-за которой она не выжила. Обат попал в больницу с переломом ноги.

Сейчас близкие Озолиной занимаются вопросами транспортировки ее тела на родину.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, мотоциклист со стажем Виталий Милонов заявил, что блогер МотоТаня смогла придать мотосообществу человечный вид.

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