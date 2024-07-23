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Раскрыта информация о новом кроссовере Volkswagen Tharu XR

Новый Volkswagen Tharu XR покажут на автосалоне в Китае

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Volkswagen

Компактный кроссовер Volkswagen Tharu производства совместного предприятия SAIC-Volkswagen будет представлен на автосалоне в Чэнду 30 августа. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль получил светодиодные ходовые огни сквозного типа, как на электромобилях семейства ID, и линзованные светодиодные фары. Длина кроссовера — 4355 мм, колесная база — 2651 мм. По габаритам новая версия компактнее, чем Volkswagen Tharu, которые уже продаются в Китае: длина уменьшена на 103 мм, база — на 29 мм.

Для Tharu XR будут доступны два двигателя рабочим объемом 1,5 литра. Атмосферный мотор развивает 110 л.с., турбированный — 160 л.с. Основная особенность турбомотора — высокая мощность при низком расходе топлива. В нем применяются цилиндры с плазменным покрытием.

Ранее стало известно, что парк автомобилей в России вырос на 560 тыс. машин за полгода.

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