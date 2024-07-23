Появилось видео, как гаишник на полном ходу сбил пешехода в Дагестане

В Дагестане инспектор ДПС на патрульном автомобиле со спецсигналами сбил пешехода, перебегавшего дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана» и публикует видеозапись наезда.

Инцидент произошел накануне вечером на федеральной трассе «Кавказ» в Кизилюртовском районе. Пострадавший пешеход перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован, установить его личность на месте происшествия не удалось.

На опубликованной видеозаписи видно, что патрульная Skoda Octavia с включенными проблесковыми огнями движется на большой скорости в левом ряду. Правее от нее едет грузовик. В момент, когда машина ДПС поравнялась с большегрузом из-за него выбежал человек, который был сбит полицейским. От удара пострадавший взлетел в воздух и упал на дорогу.

Ранее в Калужской области на ходу загорелся бензовоз.