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Smart представит самый крупный автомобиль в своей линейке

Smart покажет серийную версию кроссовера Elf #5 в конце августа

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autohome.com.cn

Серийная версия самого большого кроссовера Smart — модели Elf #5 — будет представлена 28 августа. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Электромобиль скомпонован так, чтобы у пассажиров было максимум внутреннего пространства при минимальных габаритах. Его длина — 4800 мм, ширина — 2160 мм, высота — 1870 мм. В салоне — два 13-дюймовых дисплея.

Smart Elf #5 будет доступен в версиях с одним и двумя электромоторами. Одномоторный автомобиль предложат в двух вариантах мощности: 340 и 363 л.с. Двухмоторный получит 224-сильный двигатель на передней оси и 363-сильный на задней. Ожидается выход «заряженной» версии Brabus с максимальной отдачей более 420 л.с.

Зарядить аккумулятор с 10 до 80% можно за 15 минут. Запас хода автомобиля — 550 км.

До этого стало известно, что в Китае начались предварительные продажи обновленного электрического седана Exeed Exlantix ES. Цены начинаются от 225,9 тыс. юаней (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль получил четыре новых цвета кузова и два варианта отделки интерьера, 21-дюймовые колесные диски и дополнительные опции в стандартной комплектации.

В базовую комплектацию входит аккумулятор емкостью 77 кВт.ч. Запас хода — 680 км. В средней комплектации предусмотрена батарея емкостью 100 кВт. ч. Такая машина может проехать до 880 км. Топовая комплектация включает двухмоторную систему полного привода и литиевый аккумулятор емкостью 100 кВт.ч. Без подзарядки такой автомобиль способен преодолеть 710 км.

Ранее сообщалось, что в Китае началось серийное производство нового Toyota Land Cruiser Prado.

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