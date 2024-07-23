Бензовоз загорелся на ходу в Калужской области

Бензовоз загорелся при движении по трассе в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «ES! — Канал Евгения Стеркина».

По его данным, инцидент произошел в районе деревни Воробьи. При этом горящий автомобиль продолжал ехать по дороге в сторону Балабаново. На тушение автомобиля направлены силы пожарных МЧС. Предполагается, что водитель мог продолжить движение, чтобы увести машину с оживленной трассы.

На опубликованном фото видно, что огонь охватил нижнюю часть машины в районе цистерны.

До этого в Москве мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль и остался жив. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и два перелома.

Ранее на трассе «Дон» образовалась 10-километровая пробка из-за кочки.