МотоТаня на видео обратилась к похоронившим ее хейтерам незадолго до гибели

В сети завирусилось видео погибшей в ДТП МотоТани (Татьяна Озолина), в котором она обратилась к своим хейтерам, желающим ей разбиться. Оно было опубликовано на ее канале за три месяца до трагедии.

«Одни ждут, чтобы я разбилась, а другие уже похоронили», — говорит она в ролике.

Затем на видео показаны комментарии хейтеров девушки, в которых ей пожелали превратиться в «фарш» во время поездки. Также некоторые пользователи писали, что блогер на самом деле уже погибла, а на кадрах изображена ее подруга.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы. Изначально сообщалось, что женщина совершала переезд, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

Назван виновник ДТП, в котором виновник МотоТаня.