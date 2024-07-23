Названы сроки начала выпуска современной модели «АвтоВАЗа»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет выпуск автомобилей Lada Aura в четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба бренда со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Впереди у нас много свершений: стратегия, утвержденная Советом директоров «АвтоВАЗа», предполагает увеличение объемов производства, развитие нашего модельного ряда. И совсем скоро, в следующем квартале этого года, с конвейера «АвтоВАЗа» сойдет еще один новый современный автомобиль – Lada Aura», — сказал Максим Соколов.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

Седаны Lada Aura направлены в качестве служебных автомобилей для депутатов Госдумы и чиновников. Заказ на автомобили Lada Aura сделало и министерство финансов РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал машину хорошей.