Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» рассказал о самой экономичной Lada Vesta

«РГ»: в России появится экономичный седан Lada Vesta на природном газе

close
100%
Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовит к выходу битопливный седан Lada Vesta. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Автомобили на стадии подготовки к производству. Старт серии будет объявлен дополнительно», — заявили в пресс-службе.

Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Баллон емкостью 90 литров, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике машины позади спинки заднего дивана.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 км, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» в конце года выпустит первую товарную партию автомобилей Lada Iskra. Массовое производство Искры стартует в начале 2025 года.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее сообщалось, что владельцы Lada Vesta научились ставить на свои авто цифровую приборную панель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами