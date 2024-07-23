«АвтоВАЗ» рассказал о самой экономичной Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» готовит к выходу битопливный седан Lada Vesta. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Автомобили на стадии подготовки к производству. Старт серии будет объявлен дополнительно», — заявили в пресс-службе.

Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Баллон емкостью 90 литров, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике машины позади спинки заднего дивана.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки.

Дорестайлинговая битопливная Lada Vesta CNG могла проехать без дозаправки более 1000 км, а расходы на топливо относительно бензиновой версии сокращались более чем втрое.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» в конце года выпустит первую товарную партию автомобилей Lada Iskra. Массовое производство Искры стартует в начале 2025 года.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее сообщалось, что владельцы Lada Vesta научились ставить на свои авто цифровую приборную панель.