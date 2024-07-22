Стали известны подробности ДТП с сыном главы Саратовской области

В разбившейся в аварии черной Lada Granta, в которой находился сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, находились еще три человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В результате ДТП погиб 17-летний Иван Бусаргин. Водитель черной Lada Granta пострадал и сейчас находится в больнице. Также в автомобиле были двое пассажиров. Один из них погиб — известно, что ему было 19 лет.

По предварительным данным, Иван сидел на пассажирском сиденье впереди. Водитель ехал по улице Соколовой со скоростью около 70 км/ч.

До этого стало известно, что сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в Саратове в дорожно-транспортном происшествии. По данным Mash, примерно в 16:00 автомобиль влетел в стоявший на обочине грузовик на улице Соколовой. Прокуратура сообщила, что водитель Lada Granta черного цвета не справился с управлением и допустил столкновение с фурой, в результате чего машину отбросило в Lada Granta белого цвета.

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