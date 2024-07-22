В России снизилась цена на седан Omoda

В России китайский автобренд Omoda снизил начальную цену седана S5 благодаря появлению новой версии. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Изданию стало известно, что в стартовом исполнении Classic стоимость машины составляет 1,9 млн вместо 2 млн рублей — столько раньше просили за версию Life. В самой доступной версии модель оснастили 1,5-литровым мотором на 113 л.с. и вариатором. Отмечается, что в Classic убрали светодиодные фары, систему складывания зеркал, а также подсветки салона.

Остальные версии седана подорожали на 100 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что с начала июня ценник на новые автомобили изменился у пяти марок, которые официально представлены в РФ. К примеру, кроссовер Omoda C5 поднялся в цене на 50 тыс. рублей во всех комплектациях (+1,6 – 2,3%). Теперь его стоимость достигает 3,1 млн рублей. Зато седан Omoda S5 подешевел на 100 тыс. рублей в версиях Tech (-4,7%) и Ultra (-4,3%). Теперь они стоят 2 млн и 2,2 млн рублей соответственно.

Ранее была названа стоимость содержания седана Solaris HS.