Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России снизилась цена на седан Omoda

Quto: стоимость седана Omoda S5 в России опустилась до 1,9 млн рублей

close
100%
Omoda

В России китайский автобренд Omoda снизил начальную цену седана S5 благодаря появлению новой версии. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Изданию стало известно, что в стартовом исполнении Classic стоимость машины составляет 1,9 млн вместо 2 млн рублей — столько раньше просили за версию Life. В самой доступной версии модель оснастили 1,5-литровым мотором на 113 л.с. и вариатором. Отмечается, что в Classic убрали светодиодные фары, систему складывания зеркал, а также подсветки салона.

Остальные версии седана подорожали на 100 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что с начала июня ценник на новые автомобили изменился у пяти марок, которые официально представлены в РФ. К примеру, кроссовер Omoda C5 поднялся в цене на 50 тыс. рублей во всех комплектациях (+1,6 – 2,3%). Теперь его стоимость достигает 3,1 млн рублей. Зато седан Omoda S5 подешевел на 100 тыс. рублей в версиях Tech (-4,7%) и Ultra (-4,3%). Теперь они стоят 2 млн и 2,2 млн рублей соответственно.

Ранее была названа стоимость содержания седана Solaris HS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами