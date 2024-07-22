Из-за кочки на трассе М-4 «Дон» образовалась десятикилометровая пробка

Десятикилометровая пробка собралась на М-4 «Дон» из-за кочки. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Предварительно, водитель фуры лавировал по (не)идеальной трассе, но не заметил одну выбоину на выезде из Шахт. Грузовик подскочил и весь металлопрофиль высыпался на дорогу. Никто не пострадал. Движение на этом участке встало», — говорится в сообщении.

Судя по фото, металлическими трубами засыпаны все полосы дороги, машины пытаются ехать по обочине.

До этого стало известно, что рэпер Илья Бланко попал в ДТП в центре Москвы на Берсеневской набережной.

Авария произошла ночью в субботу, когда исполнитель ехал в такси Maybach с подругой в ресторан. В их машину на полном ходу сзади врезался автомобиль каршеринга. Бланко и его подругу доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, утверждает «МК».

Водитель каршеринга, врезавшийся в такси рэп-исполнителя, сначала скрылся с места аварии, однако затем вернулся обратно. Предположительно, ехавшие в каршеринге виновники ДТП были пьяны.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель опрокинул новый Chery во время первой поездки.