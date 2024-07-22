Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из-за кочки на трассе М-4 «Дон» образовалась десятикилометровая пробка

Mash: кочка спровоцировала огромную пробку на трассе М-4 «Дон»

close
100%
«Don Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Don Mash»

Десятикилометровая пробка собралась на М-4 «Дон» из-за кочки. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Предварительно, водитель фуры лавировал по (не)идеальной трассе, но не заметил одну выбоину на выезде из Шахт. Грузовик подскочил и весь металлопрофиль высыпался на дорогу. Никто не пострадал. Движение на этом участке встало», — говорится в сообщении.

Судя по фото, металлическими трубами засыпаны все полосы дороги, машины пытаются ехать по обочине.

До этого стало известно, что рэпер Илья Бланко попал в ДТП в центре Москвы на Берсеневской набережной.

Авария произошла ночью в субботу, когда исполнитель ехал в такси Maybach с подругой в ресторан. В их машину на полном ходу сзади врезался автомобиль каршеринга. Бланко и его подругу доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, утверждает «МК».

Водитель каршеринга, врезавшийся в такси рэп-исполнителя, сначала скрылся с места аварии, однако затем вернулся обратно. Предположительно, ехавшие в каршеринге виновники ДТП были пьяны.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель опрокинул новый Chery во время первой поездки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами