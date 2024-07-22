Появилось видео, как в Москве суперливень затопил парковку ТЦ «Мега»

В Москве сильный дождь затопил парковку ТЦ «Мега Теплый стан». Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали в Сети.

На кадрах видно, что из-за дождя под водой оказалась парковка на цокольном этаже здания. Автомобили вынуждены «плыть» по асфальту.

До этого сообщалось, что в столице после ливня частично затопило Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД). Видео произошедшего появилось в сети. Судя по кадрам с видеорегистратора, один из участков МКАД на западе Москвы затоплен. Автомобили передвигаются по дороге медленно, стараясь не поднимать волну. Вода доходит машинам до порогов.

Также в результате непогоды оказались затоплены улицы Москвы и Подмосковья затопило после сильного ливня.

»Венеция на минималках сегодня на северо-западе столицы, в Зеленограде и Одинцове. Люди добираются сквозь лужи по пояс глубиной, машины тонут», — писал Telegram-канал Mash.

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