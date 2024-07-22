Названа стоимость содержания седана Solaris HS

За пять лет владения седана Solaris HS собственники машины потратят на обслуживание 1,9 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, стоимость владения Solaris HS за 1 км составляет 25,28 рублей. В месяц эта сумма составляет 31,6 тыс. рублей, а в год — 379,2 тыс. рублей, за пять лет — 1,9 млн рублей. Стоимость автомобиля Solaris HS в исследуемой комплектации Comfort составляет 2 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Санкт-Петербурге при среднем пробеге в 15 тыс. километров в год.

До этого стало известно, что компания Chery летом 2024 года выведет на российский рынок новый бренд Exlantix, под которым будут представлены электромобили китайского концерна.

Первым автомобилем, который появится у дилеров, станет седан Exlantix ES. Он будет доступен с литий-ионной 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт.ч. Запас хода на одной зарядке составляет 530 км.

Ранее сообщалось, что в Китае началось серийное производство нового Toyota Land Cruiser Prado.