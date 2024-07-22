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Названа стоимость содержания седана Solaris HS

НАПИ: за 5 лет на содержание Solaris HS придется потратить 1,9 млн рублей

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Solaris

За пять лет владения седана Solaris HS собственники машины потратят на обслуживание 1,9 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, стоимость владения Solaris HS за 1 км составляет 25,28 рублей. В месяц эта сумма составляет 31,6 тыс. рублей, а в год — 379,2 тыс. рублей, за пять лет — 1,9 млн рублей. Стоимость автомобиля Solaris HS в исследуемой комплектации Comfort составляет 2 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Санкт-Петербурге при среднем пробеге в 15 тыс. километров в год.

До этого стало известно, что компания Chery летом 2024 года выведет на российский рынок новый бренд Exlantix, под которым будут представлены электромобили китайского концерна.

Первым автомобилем, который появится у дилеров, станет седан Exlantix ES. Он будет доступен с литий-ионной 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт.ч. Запас хода на одной зарядке составляет 530 км.

Ранее сообщалось, что в Китае началось серийное производство нового Toyota Land Cruiser Prado.

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