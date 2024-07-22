Китай нарастил экспорт автомобилей в Россию

В I полугодии 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли в денежном выражении на 35,4%, до $6,2 млрд. Об этом сообщает «Интерфакса» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Отмечается, что за I квартал из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на $2,3 млрд (+30,7% г/г), за II квартал - на $3,9 млрд (+38,4%). В июне объем их поставок в Россию составил $1,36 млрд, превысив результат мая на 2%, и был самым высоким с ноября 2023 года, когда аналогичный показатель был на уровне на $1,38 млрд.

До этого стало известно, что число автомобильных китайских марок в России в ближайшее время резко сократится. Об этом сообщил президент Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По его словам, сейчас на российском рынке представлены автомобили 60 китайских брендов. Половина из них не имеет ни поддержки дистрибьюторов, ни официальных шоурумов. При этом продают такие компании не более 100 машин в месяц.

«Участь таких игроков в ближайшей перспективе одна — закрыться и покинуть российский рынок, как это произошло, например, с Lifan, Haima, Zotye и рядом других», — считает Алексей Подщеколдин.

Дилеры считают, что конкуренцию могут выдержать только автомобильные бренды, которые входят в топ-15 по объемам продаж.

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи нового седана Exeed Exlantix ES с запасом хода 900 км.