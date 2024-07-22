Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск рассказал, когда Tesla займется производством человекоподобных роботов

Илон Маск: в 2025 году Tesla начнет производство человекоподобных роботов

close
100%
Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Tesla в 2025 году запустит производство человекоподобных роботов для внутреннего пользования. Об этом он сообщил в своей соцсети X (ранее Twitter).

«В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы, их число для внутреннего использования Tesla будет небольшим. В 2026 году мы надеемся запустить массовое производство [роботов] для других компаний», — заявил миллиардер.

До этого на ежегодном собрании акционеров Маск сообщил, что заводы компании скоро будут оснащены несколькими тысячами Optimus. По его словам, уже в следующем году более тысячи, а возможно, несколько тысяч роботов будут работать на предприятиях Tesla.

Компания стремится к экономически эффективному производству Optimus, при котором стоимость одного робота составит около $10 тыс. Чтобы снизить затраты, компания планирует начать массовое производство. Изначально роботы будут доступны только для лизинга.

Ранее были названы причины слабой популярности электромобилей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами