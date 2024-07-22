Маск рассказал, когда Tesla займется производством человекоподобных роботов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Tesla в 2025 году запустит производство человекоподобных роботов для внутреннего пользования. Об этом он сообщил в своей соцсети X (ранее Twitter).

«В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы, их число для внутреннего использования Tesla будет небольшим. В 2026 году мы надеемся запустить массовое производство [роботов] для других компаний», — заявил миллиардер.

До этого на ежегодном собрании акционеров Маск сообщил, что заводы компании скоро будут оснащены несколькими тысячами Optimus. По его словам, уже в следующем году более тысячи, а возможно, несколько тысяч роботов будут работать на предприятиях Tesla.

Компания стремится к экономически эффективному производству Optimus, при котором стоимость одного робота составит около $10 тыс. Чтобы снизить затраты, компания планирует начать массовое производство. Изначально роботы будут доступны только для лизинга.

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