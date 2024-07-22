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Россиянам рассказали, какая недорогая деталь приводит к повышенному расходу бензина

«Авилон»: старые высоковольтные провода провоцируют повышенный расход топлива

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Несвоевременная замена высоковольтных проводов (бронепроводов) может привести к ряду проблем, в особенности, связанных с двигателем автомобиля. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Изношенные и неисправные высоковольтные провода автомобиля могут затруднить запуск двигателя или вызвать пропуск зажигания. Нередко они провоцируют риск неполного сгорания топлива, что в свою очередь приводит к потере мощности мотора и снижает его эффективность. На этом же фоне может возникнуть повышенный расход топлива», — сказал Балашов.

По словам эксперта, кроме проблем с двигателем, изношенные и дефектные высоковольтные провода способны привести к повреждению других компонентов автомобиля. В частности, утечка высокого напряжения через неисправные бронепровода может повредить такие электрические компоненты, как катушки зажигания и электронный блок управления.

Эксперт подчеркнул, что новые бронепровода обеспечат более эффективное зажигание, что сделает более легким запуск двигателя и улучшит экономию топлива.

Ранее стало известно, какие расходники чаще всего забывают менять в автомобилях.

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