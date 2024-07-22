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Стало известно, какие автомобили россияне страхуют по каско чаще всего

СберСтрахование: россияне чаще всего приобретают каско на автомобили Kia и Lada

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Global Look Press

В первом полугодии 2024 года жители России чаще всего страховали по каско автомобили марок Kia, Lada и Hyundai. Об этом свидетельствуют данные «СберАвто» и «СберСтрахования».

Так, за первые шесть месяцев россияне чаще всего приобретали японские автомобили (23% продаж всех «СберАвто»), южнокорейские (17%) и отечественные (15%). Среди марок лидирует Lada (13%), Kia (9%), Hyundai (8%), Volkswagen (7%) и Toyota (6%). В топ самых популярных моделей вошли Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.

Сервис «СберСтрахование» уточняет, что чаще всего россияне страхуют машины Kia (9%). За ней идут Lada (8%), Hyundai (7%), Toyota (6%) и Volkswagen (4%). При этом самая крупная страховая сумма за полгода пришлась на Rolls-Royce Cullinan — 74 млн рублей.

До этого были названы пять главных недостатков Volkswagen Talagon. К достоинствам модели специалисты отнесли то, что Talagon построили на архитектуре MQB, оснастили мотором EA888 на 220 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Кроме того, кроссовер близок по оснащению к Volkswagen Teramont, который продавали в РФ до санкций, поэтому с обслуживанием и запчастями проблем не возникает. Несмотря на то, что модель большая и тяжелая, в управлении она очень податлива, отметили эксперты.

Ранее россиянам назвали пять условий для покупки нового автомобиля.

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