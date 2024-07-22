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На «АвтоВАЗе» не хватает комплектующих для сборки Lada Granta

«АвтоВАЗ» выпустил партию Lada Granta без спинок заднего сиденья

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LADA

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой спинок сидений для автомобилей Lada Granta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«На территории завода скопилось небольшое количество некомплектных автомобилей GRANTA. Нет спинок заднего сиденья», — говорится в сообщении.

О том, когда недостающие комплектующие появятся на заводе, не сообщается.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о нехватке простейших комплектующих, из-за отсутствия которых завод вынужден накапливать неукомплектованные автомобили на территории и в дальнейшем оснащать их недостающими компонентами.

Речь, в частности, идет о пластиковых крышках для кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС», элементах отделки салона, включая облицовку магнитолы, которая крепится на клипсах, перечислил руководитель предприятия. Вместе с тем Соколов категорически опроверг информацию о поставках некомплектных автомобилей клиентам.

Ранее россиянам рассказали, какие авто можно купить вместо Lada Vesta с вариатором.

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