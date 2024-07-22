Россиянам назвали хороший подержанный автомобиль с АКП

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, что за 600 тыс. рублей на вторичном рынке можно купить хороший Ford Focus II с автоматической коробкой передач.

«Ford Focus второго поколения будет чуть свежее – 2009-2010 годов выпуска. Кроме того, можно выбирать из разных типов кузова – хэтчбек, седан или универсал. Если хочется автомат, то вне зависимости от двигателя это будет четырехступенчатый автомат 4F27E», — сказал эксперт.

По его словам, у такой коробки после 100 тыс. километров могут появляться легкие толчки при переключениях, но даже в этом случае ее ресурс 350 тыс. километров. Масло в ней необходимо менять каждые 70 тыс. километров.

До этого Александр Виноградов заявил, что в бюджете 2,5 млн рублей на российском рынке можно приобрести подержанные кроссоверы премиум-класса: BMW X3, Volvo XC60, Lexus RX350 и Land Rover Discovery Sport.

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