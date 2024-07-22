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В России перестал работать сайт китайского автобренда Jetta

Российский сайт Jetta перестал работать спустя два дня после начала продаж авто

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autohome.com.cn

Официальный российский сайт китайского автобренда Jetta перестал работать спустя два дня после начала продаж автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Российский сайт автобренда Jetta, jetta-motors.ru, перестал работать: теперь он отдаёт ошибку 404. Неделю назад стартовала федеральная рекламная кампания по продвижению китайской марки», — говорится в сообщении.

19 июля Jetta объявил о старте продаж на российском рынке новых компактных вседорожников VS5. Цены начинаются от 3 млн рублей.

VS5 построен на платформе Volkswagen MQB, которая также лежит в основе Skoda Karoq. Длина автомобиля составляет 4418 мм, а колесная база — 2630 мм. Объем багажника равен 482 л.

Автомобиль оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод исключительно на переднюю ось.

В базовой комплектации уже есть 18-дюймовые легкосплавные диски и светодиодная оптика, люк на крыше, 10-дюймовый экран мультимедиа с голосовым управлением, четыре динамика, климат-контроль, атмосферная подсветка салона, четыре подушки безопасности, бесключевой доступ, круиз-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, системы контроля усталости водителя и давления в шинах.

Ранее сообщалось, что совместный с Volkswagen бренд Jetta будет продавать в России седаны VA3, а также кроссоверы VS5 и VS7.

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