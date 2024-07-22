Россиянам рассказали, какие авто можно купить вместо Lada Vesta с вариатором

В России по цене Lada Vesta с вариатором можно купить несколько вариантов седанов и кроссоверов с пробегом, которые могут стать альтернативой отечественному автомобилю. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела развития комиссионных продуктов ГК Альфа-Лизинг Максима Давиденко. Цены на Vesta с вариатором начинаются от 1,7 млн рублей.

«На вторичном рынке можно найти Hyundai Solaris, некогда соперничавший с Lada Vesta за сумму примерно в 1,6 млн рублей. Solaris демонстрирует умеренный топливный аппетит, что делает его привлекательным выбором для городских условий», — сказал эксперт.

Также можно обратить внимание на Nissan X-Trail 2011 года производства. Сумма в 1,6 млн рублей позволит приобрести модификацию с 2,5-литровым бензиновым двигателем. Кроме того, можно обнаружить Volkswagen Polo 2020 года выпуска за сумму около 1,5 млн рублей. Еще один автомобиль на замену Lada Vesta с вариатором — японский кроссовер Infiniti FX37 2012 года. Машина премиум-сегмента стоит порядка 1,7 млн рублей. Автомобиль будет в богатой комплектации. Ресурс мотора достигает 400 тыс. км.

До этого стало известно, что за 5 лет на содержание китайского кроссовера Dongfeng ix5 его владельцу придется потратить почти 2,3 млн рублей.

Стоимость 1 км пробега составляет 30,61 рубля, за год содержание машины обойдется в 459,7 тыс. рублей. Стоимость владения Dongfeng ix5 за пять лет составит 2,29 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи внедорожника BAW 212 стартуют 25 июля.