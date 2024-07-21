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Коробки передач нового Hyundai Santa Fe оказались саморазрывающимися

Hyundai отзовет все новые Santa Fe из-за саморазрывающейся коробки передач

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Hyundai

Hyundai в США отзовет для ремонта все проданные Santa Fe нового поколения из-за проблем с программным обеспечением коробки передач, которые могут привести к разрыву ее корпуса. Об этом сообщает Carscoops.

В США и Канаде отзыв коснется 13 тыс. машин 2024 модельного года. Уже известно о 45 случаях поломок. Расследование показало, что из-за некорректной работы программного обеспечения коробка может «непреднамеренно включить сцепления и повредить корпус трансмиссии и/или парковочную защелку». В случае, если это произойдет, автомобиль будет невозможно зафиксировать на парковке и он откатится, если селектор будет переведен в положение P.

В ходе отзывной кампании дилеры осмотрят автомобили и обновят программу управления трансмиссией. В случае, если коробка передач получила повреждения, ее заменят бесплатно.

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