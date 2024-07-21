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Появилось видео с избиением пассажира троллейбуса в Севастополе, включившего гимн России

В Севастополе мужчина в троллейбусе избил пассажира, слушавшего гимн России

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Телеграм-канал «Севастополь №1»

В Севастополе полиция проверяет информацию об избиении в городском троллейбусе пассажира, который включил на своем смартфоне государственный гимн России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Севастополя».

«В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление личности участника инцидента и его местонахождения с целью привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством», — отмечается в сообщении полиции.

По предварительной информации, инцидент произошел в троллейбусе №12 в районе остановки «Горячий хлеб». На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Севастополь №1», видно, что салон троллейбуса заполнен пассажирами. Фоном громко звучит гимн России. На мужчину в красной футболке набросился другой пассажир и начал бить кулаками.

Ранее в Москве гражданка Украины избила ребенка, ехавшего на самокате.

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