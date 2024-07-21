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Представлен обновленный Infiniti QX60 без мотора V6

Infiniti показала обновленный QX60 без мотора V6

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INFINITI Motor Company

Японская марка Infiniti представила обновленный кроссовер QX60 для мирового рынка. Автомобиль лишился мотора V6 и будет продаваться только с четырехцилиндровым турбомотором 2.0. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях. Его цена на рынке США стартует с $50,2 тыс (₽4,42 млн). В базовое оснащение кроссовера входят кресла с кожаной обивкой, подогрев руля и передних сидений, а также трехзонный климат-контроль. Также в качестве опции стал доступен пакет внешней отделки Black Edition с 20-дюймовыми колесными дисками черного цвета, черной окантовкой решетки радиатора и такими же рейлингами на крыше.

Взамен атмосферного мотора V6 3.5 для всех версий обновленного QX60 2025 модельного года предлагается турбомотор 2.0 с переменной степенью сжатия. Он развивает 268 л.с. и работает с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее стало известно, что в России планируется продавать Nissan Qashqai с официальной гарантией.

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