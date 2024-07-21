Спасатели развернули ПВР на дороге в Бурятии, где размыло подъезд к мосту

В Тункинском районе Бурятии, где на трассе размыло подъезд к мосту, развернули пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщило региональное управление МЧС на своем сайте.

Отмечается, что пункт временного размещения находится на территории местной школы в Туране. Имеется пять пунктов питания в населенных пунктах Кырен и Туран. На месте ЧП выставлено два поста ГИБДД.

До этого Минтранс Бурятии сообщил, что было перекрыто движение из-за подмыва подходов к мосту на трассе А-333 Култук — Монды — граница с Монголией. На место прибыли специалисты для изучения фронта работ. Для возобновления движения планируются работы по отсыпке подходов к мосту скальным грунтом. Специальная техника для этого выехала из Слюдянки и Харбяты. По данным МЧС, всего привлечено 43 человека и 36 единиц техники.

Ранее стало известно, что в Крыму участок дороги Саки — Евпатория перекрыли из-за пожара в частном доме.