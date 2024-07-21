Появилось видео, как петербуржец опрокинул новый Chery во время первой поездки

В Санкт-Петербурге опрокинулся автомобиль Chery, только что приобретенный в автосалоне. Об этом сообщает «Подъем» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, инцидент произошел на улице Рихарда Зорге. Семья петербуржцев приобрела новый автомобиль и собиралась отправиться на нем в первую поездку. При этом водителю не удалось выехать из двора: он наехал на поребрик и автомобиль опрокинулся. На место происшествия были вызваны пожарные и скорая помощь, однако тяжелых травм люди в салоне не получили.

На кадрах видно, что белый кроссовер медленно едет по дворовой территории. После удара о бордюрный камень он опрокидывается на правый бок, при этом задев дерево. После падения автомобиль начал раскачиваться по инерции, а затем остановился.

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