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Россиянам рассказали, как не нарваться на поддельные тормозные колодки

«За рулем» призвал брать российские тормозные колодки из-за импортных подделок

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Наталья Горшкова/РИА Новости

После ухода из России мировых производителей запчастей на рынке появилось множество поддельных тормозных колодок, отличить которые от настоящих может только узкий специалист. Об этом пишет «За рулем».

«Владельцам массовых автомобилей лучше выбирать бюджетные продукты известных российских поставщиков. Такие колодки полностью соответствуют стандартам и исправно работают, а стоят недорого», — отмечает издание.

По его данным, на глаз отличить качественную колодку от подделки способны только узкие специалисты, которые знают нюансы как самих изделий, так и их упаковки. Ориентироваться на цену также не получится, поскольку в сложившейся на рынке ситуации адекватную стоимость настоящих изделий невозможно предсказать.

Кроме того, производители контрафакта практически не подделывают тормозные колодки российских брендов, потому что с продукции под маркой известных мировых производителей могут рассчитывать на более ощутимую прибыль, аргументирует «За рулем».

Ранее семья петербуржцев опрокинулась на новом Chery во время первой поездки из-за наезда на поребрик.

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