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Появилось видео, как в Москве грабитель нырнул в салон машины за 46 млн рублей

В Москве грабитель выхватил из авто сумку с 46 млн рублей и попал на видео

В Москве будут судить 32-летнего мужчину, который выхватил из салона автомобиля сумку с 46 млн рублей и был задержан очевидцем происшествия. Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«З2-летний мужчина, воспользовавшись тем, что водитель отошел от припаркованной на ул. Малая Пироговская иномарки, разбил стекло и вытащил сумку с крупной суммой денежных средств», — отмечается в сообщении прокуратуры.

На кадрах видно, что злоумышленник через оконный проем задней двери нырнул в салон, схватил сумку и бросился бежать. В этот момент его схватил прохожий и повалил на тротуар. Злоумышленнику, который находится под стражей, предъявлено обвинение в покушении на грабеж в особо крупном размере, дело передано в суд.

Ранее житель Красноярска отсудил у автосалона 600 тыс. рублей за навязанную услугу — в пять раз больше, чем заплатил за нее.

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