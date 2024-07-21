Украинка в Москве избила ребенка, ехавшего на самокате по тротуару

В Москве женщина избила незнакомого ребенка из-за того, что он ехал на самокате по тротуару. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По его данным инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Мальчик катался по двору на самокате, а его бабушка сидела неподалеку на скамейке. Восьмилетний школьник рассказал, что остановился, чтобы пропустить идущую женщину, однако она схватила его и начала трясти, а затем ударила в висок.

Бабушка вступилась за внука и отбила его у разъяренной женщины, которая еще некоторое время их преследовала. Нападавшую задержали, ею оказалась 54-летняя гражданка Украины Элина К., которая работает кассиром в супермаркете, утверждает Shot.

До этого в Подмосковье сотрудники ГИБДД раздали дачникам алкотестеры в рамках профилактического мероприятия «Трезвый водитель».

Ранее появилось видео с извинениями жителя Краснодарского края, назвавшего женщину «донбасской рожей».