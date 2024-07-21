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Россиянин отсудил пятикратную стоимость навязанной в автосалоне карты помощи

В Красноярске юрист отсудил у автосалона пятикратную стоимость навязанной услуги

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Depositphotos

Красноярский юрист Андрей Примак в интересах автомобилиста отсудил у автосалона более 600 тысяч рублей за навязанную услугу — карту помощи на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Юрист рассказал, что автомобилист обратился к нему, когда заметил, что вместе с автомобилем приобрел за 120 тысяч рублей карту помощи на дорогах, позволяющую один раз воспользоваться вызовом эвакуатора, получить очистку автомобиля от снега и два раза проконсультироваться с автоюристом.

В результате судебного разбирательства с автосалона за навязанную услугу взыскано 600 тысяч рублей, в том числе 100 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

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