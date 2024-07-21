Россиянам рассказали, как выбрать Nissan Note за 600 тыс. рублей

На вторичном рынке можно подобрать подержанный Nissan Note в бюджете 600 тыс. рублей, однако при выборе такого автомобиля следует обратить внимание на ряд проблемных мест. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«У сидений с комбинированной обивкой после 100 тысяч км пробега трескается место стыка кожзама и ткани. Все проблемы автоматической коробки связаны с засорением соленоидов из-за износа фрикционов», — перечислил Виноградов.

По его словам, за 600 тыс. рублей на вторичном рынке можно найти Note первого поколения, выпущенный в 2007 — 2008 годах. Тогда эти автомобили оснащались бензиновыми моторами 1.4 мощностью 88 л.с. и 1.6 на 110 л.с.

Чтобы избежать проблем с коробкой передач, необходимо заменять в ней рабочую жидкость раз в 70 тыс. км. При выборе машины на вторичном рынке также следует обратить на состояние механизма стеклоочистителя Note.

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