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В Подмосковье дачникам раздали алкотестеры

«РГ»: в Подмосковье гаишники раздали водителям-дачникам алкотестеры

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depositphotos.com

В Подмосковье сотрудники ГАИ раздали дачникам алкотестеры в рамках акции «Трезвый водитель». Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, на этих выходных гаишники в Подмосковье проводят традиционный рейд по нетрезвым водителям. Однако в этот раз сотрудники стали выдавать автомобилисты буклеты с алкотестерами — на случай, чтобы дачники, которые отправляются за город и планируют пить алкоголь, смогли сами оценить свое состояние перед поездкой обратно. Каждый индивидуальный набор включает три одноразовых устройства. Отмечается, что речь идет об упрощенной версии, которая не показывает содержание алкоголя, а лишь его наличие или отсутствие.

До этого в Подмосковье пранкер Эдвард Бил решил пошутить: он надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность.

Ранее пранкер Эдвард Бил в форме МВД конфисковал самокаты в Подмосковье.

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