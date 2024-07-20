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Чемпион по тетрису раскрыл три секрета правильной упаковки вещей в багажник

Чемпион Великобритании по тетрису дал три совета по упаковке вещей в багажник

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Shutterstock

В Великобритании опрос среди 2 тыс. автомобилистов от компании Dacia показал, что четверть из них не умеют правильно упаковывать вещи в багажник машины. Чемпион страны по игре в «Тетрис» под ником DanV дал изданию Daily Mail несколько советов для водителей.

Во-первых, эксперт порекомендовал предварительно организовать все вещи по типу и размеру, чтобы лучше определиться с их расстановкой в багажнике. Во-вторых, чемпион напомнил о важности компактности. По его словам, пробелы между блоками в игре по итогу приводят к проигрышу. В реальной жизни вещи тоже лучше располагать так, чтобы между ними не было свободного пространства — важен каждый сантиметр, сказал он.

В заключение эксперт посоветовал избавиться от лишних вещей, чтобы багаж был легким и удобным.

До этого россиянам рассказали, как не потеть в автомобиле летом. По словам врачей, если водитель в жару съест мороженое или выпьет сладкой газировки, то в его организме выбросится инсулин и поднимется кортизол, что также «разгонит» нервную систему и усилит кровообращение. Поэтому автомобилисту станет еще жарче. Перед поездкой врачи посоветовали водителям есть сырые свежие овощи, которые имеют охлаждающий эффект. Аналогичным свойством обладают такие ферментированные напитки, как айран и тан.

Ранее в автомобилях GAC нашли еще одну серьезную проблему.

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