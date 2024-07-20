Россиянам рассказали, насколько подорожают авто из-за роста утильсбора

Рост утильсбора приведет к увеличению стоимости импортных, отечественных и даже подержанных автомобилей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.

«Цены на новые импортные вырастут пропорционально, примерно на 250 тыс. рублей за машину с самым популярным объемом двигателя 1,5 л. «АвтоВАЗ» поднимет цены минимум на 100 тыс. рублей, обоснует это ростом издержек. Цены на б/у также вырастут пропорционально», — заявил он.

Шапарин добавил, что рост утильсбора и ставок ЦБ сильно понизит спрос на машины. Также он назвал «преждевременной» мысль о том, что китайские бренды будут и дальше предоставлять большие скидки на свои авто.

16 июля сообщалось, что утилизационный сбор на автомобили в России планируется разово увеличить на 70–85% с 1 октября 2024 года, а затем проводить его ежегодную индексацию. Сейчас проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Впоследствии аналитик Бархота заявил, что решение увеличить ставку утилизационного сбора на легковые автомобили в России направлено на то, чтобы повысить цены на машины, сборка которых локализована на территории других стран. По его словам, более дорогие автомобили на рынке могут потерять конкурентоспособность. При этом покупатели в условиях наличия альтернативы будут стараться приобретать машины, устраивающие их по цене и качеству.

Ранее сообщалось, что водители автобусов обогатились на пробках у белорусско-польской границы.