В Москве столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено

В Москве на Русаковской эстакаде (внешняя сторона Третьего транспортного кольца) произошло ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе аварии оказалось затруднено. В ведомстве посоветовали водителям искать пути объезда.

До этого в Ижевске произошло серьезное ДТП с двумя автобусами.

«ДТП произошло около дома 273 на улице Удмуртской. 40-летний водитель МАЗа на скорости снес опору линии электропередачи и влетел в другой автобус, ехавший по этой же полосе», — сообщал Life со ссылкой на SHOT.

В результате аварии пострадали шесть человек. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. Полиция начала проверку.

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