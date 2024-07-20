Стало известно наказание для приятеля пранкера Эдварда Била за форму МВД

Приятеля скандального блогера-пранкера Эдварда Била арестовали на 13 суток после того, как они оба переоделись в форму самокатного патруля. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Чернов Егор Викторович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст 20.1 КоАП РФ», — говорится в публикации.

Самого блогера также арестовали на 13 суток.

Накануне пранкер решил пошутить: он надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность.

Сейчас, заявляет Telegram-канал, Эдварда Била задержали. Он был в той же форме, и на том же самокате.

Пранкер Эдвард Бил стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее в Махачкале арестовали сбившего силовиков наркодилера.