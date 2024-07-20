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Стал известен приговор пранкеру Эдварду Билу за ношение формы МВД

Пранкера Эдварда Била арестовали на 13 суток за ношение формы МВД

Российского блогера-пранкера Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Биль Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — говорится в публикации.

Накануне пранкер решил пошутить: он надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что сотрудники полиции начали проверять действия блогера на законность.

Сейчас, заявляет Telegram-канал, Эдварда Билла задержали. Он был в той же форме, и на том же самокате.

Пранкер Эдвард Билл стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее в Махачкале арестовали сбившего силовиков наркодилера.

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