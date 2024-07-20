Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два автобуса столкнулись в Ижевске и попали на видео

Появилось видео с места ДТП с двумя автобусами в Ижевске, где пострадали 6 человек

В Ижевске произошло серьезное ДТП с двумя автобусами, Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«ДТП произошло около дома 273 на улице Удмуртской. 40-летний водитель МАЗа на скорости снес опору линии электропередач и влетел в другой автобус, ехавший по этой же полосе», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали шесть человек. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. Полиция начала проверку.

До этого в Санкт-Петербурге пьяный водитель ударил сотрудника ГИБДД топором. Инцидент произошел на бульваре Новаторов. Отмечается, что водитель проявлял видимые признаки опьянения. После покушения на жизнь полицейского его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подробности о состоянии пострадавшего не раскрываются.

Ранее водители автобусов обогатились на пробках у белорусско-польской границы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами