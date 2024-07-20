Два автобуса столкнулись в Ижевске и попали на видео

В Ижевске произошло серьезное ДТП с двумя автобусами, Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«ДТП произошло около дома 273 на улице Удмуртской. 40-летний водитель МАЗа на скорости снес опору линии электропередач и влетел в другой автобус, ехавший по этой же полосе», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали шесть человек. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. Полиция начала проверку.

До этого в Санкт-Петербурге пьяный водитель ударил сотрудника ГИБДД топором. Инцидент произошел на бульваре Новаторов. Отмечается, что водитель проявлял видимые признаки опьянения. После покушения на жизнь полицейского его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Подробности о состоянии пострадавшего не раскрываются.

Ранее водители автобусов обогатились на пробках у белорусско-польской границы.