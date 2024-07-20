Россиянам назвали шесть правил использования кондиционера в авто

Существуют правила использования кондиционера в автомобиле, которые позволят водителю не простудиться. О них порталу Quto.ru рассказали эксперты «СберАвто».

По их словам, в первую очередь нельзя забывать о регулярной чистке фильтров. Если не делать этого, то дренажная система окажется заселена болезнетворными бактериями, грибками и плесенью, которые разлетаются по салону и попадают в организм человека. Также следует вовремя чинить поломки в системе охлаждения. Например, запах влаги может говорить о поломке испарителя из-за коррозии.

Еще одно важное правило — перед включением кондиционера нужно проветривать салон хотя бы пять минут. Эксперты напомнили, что резко включать холодный воздух нельзя — температуру нужно снижать постепенно. Также нельзя направлять потоки холодного воздуха в область головы. Лучше всего сделать так, чтобы кондиционер дул вдоль окон автомобиля. Кроме того, эксперты посоветовали выключать кондиционер, когда температура воздуха в салоне достигнет комфортных значений.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного Toyota RAV4 третьего поколения.

Так, третье поколение Toyota RAV4 официально продавали в России только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4 л. Двигатели надежны, но требовательны к качеству масла. Экономия на масле ускоряет выход из строя привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

После 60–100 тыс. км. выходит из строя водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. В системе полного привода уязвимый элемент — подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. В рулевом управлении быстрее всего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

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