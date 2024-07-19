Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с извинениями кубанца, назвавшего женщину «донбасской рожей»

Кубанец, назвавший женщину «донбасской рожей», записал видео с извинениями

Житель Кубани в ходе дорожного конфликта назвал женщину «донбасской рожей», а затем на видео извинился за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Вчера днем в станице Елизаветинской разгорелся конфликт из-за ремонта дорог, который мешает проезжать машинам. По словам местных, во время ссоры один из водителей вышел из авто с пивом и начал оскорблять жителей. На видео попал момент, где он называет женщину «донбасской рожей», — говорится в публикации.

В ответ женщина сказала, что родилась на Кубани и попросила «не трогать СВО». В результате видео конфликта разлетелось по соцсетям. Впоследствии в сети появилось видео с извинениями кубанца за дискредитацию ВС РФ и жителей Донбасса.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил блогеру Асхабу Тамаеву поехать вместе с ним в зону СВО после инцидента с пощечиной подростку.

«Если он такой крутой, я могу его с собой взять в штурмовую бригаду!» — отметил он.

Также Милонов призвал блогера продемонстрировать там свое мужество и отвагу. Депутат добавил, что Тамаеву нельзя позволить «отмазаться» от произошедшего.

Ранее стало известно, какое наказание грозит пранкеру Эдварду Билу за форму МВД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами