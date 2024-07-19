Появилось видео с извинениями кубанца, назвавшего женщину «донбасской рожей»

Житель Кубани в ходе дорожного конфликта назвал женщину «донбасской рожей», а затем на видео извинился за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Вчера днем в станице Елизаветинской разгорелся конфликт из-за ремонта дорог, который мешает проезжать машинам. По словам местных, во время ссоры один из водителей вышел из авто с пивом и начал оскорблять жителей. На видео попал момент, где он называет женщину «донбасской рожей», — говорится в публикации.

В ответ женщина сказала, что родилась на Кубани и попросила «не трогать СВО». В результате видео конфликта разлетелось по соцсетям. Впоследствии в сети появилось видео с извинениями кубанца за дискредитацию ВС РФ и жителей Донбасса.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил блогеру Асхабу Тамаеву поехать вместе с ним в зону СВО после инцидента с пощечиной подростку.

«Если он такой крутой, я могу его с собой взять в штурмовую бригаду!» — отметил он.

Также Милонов призвал блогера продемонстрировать там свое мужество и отвагу. Депутат добавил, что Тамаеву нельзя позволить «отмазаться» от произошедшего.

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