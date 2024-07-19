Россиян предупредили о вреде коротких поездок для авто

Частые короткие поездки на автомобиле могут привести к его поломке. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«При таких режимах езды в масле скапливается не только топливо, но и вода. При остывании двигателя на стенках цилиндров образуется конденсат, и капли стекают в поддон. Вода с маслом образуют эмульсию, имеющую низкие смазывающие свойства», — отметил он.

Ревин добавил, что замерзшая в поддоне вода может перекрыть подачу масла через маслоприемник. Еще один риск из-за коротких поездок — образование нагара на фоне долгой работы мотора на обогащенной смеси и при низких температурах. Автоэксперт также предупредил, что короткие поездки приводят к закоксовке поршневых колец и, как следствие, к масложору.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах подержанного Toyota RAV4 третьего поколения.

Так, третье поколение Toyota RAV4 официально продавали в России только с бензиновыми моторами 2.0 и 2.4 л. Двигатели надежны, но требовательны к качеству масла. Экономия на масле ускоряет выход из строя привода ГРМ, а поршневые кольца и без того довольно быстро обрастают нагаром.

После 60–100 тыс. км. выходит из строя водяная помпа, развиваются течи сальников коленвала. В системе полного привода уязвимый элемент — подшипник муфты, страдающий от проникающей влаги. В рулевом управлении быстрее всего изнашиваются шарниры промежуточного вала и пластиковые втулки рейки.

Ранее была названа деталь в корейских авто, которую подделывают чаще всего.