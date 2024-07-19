Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На «Москвиче» приостановят выпуск автомобилей

Завод «Москвич» временно приостановит производство автомобилей

close
100%
«Москвич»

Завод «Москвич» приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска, который будет проходить с 22 по 4 августа. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Завод «Москвич» реализовал в июне 2024 года 1,3 тыс. новых автомобилей, а в первом полугодии объем продаж превысил 10 тыс. машин.

Из 10 тыс. проданных с января по июнь автомобилей 900 экземпляров пришлось на лифтбэки «Москвич 6» и 700 — на электрические кроссоверы «Москвич 3е».

Согласно актуальным планам завода, всего в 2024 году «Москвич» планирует реализовать 27 тыс. автомобилей против 15,3 тыс. автомобилей, которые удалось продать в 2023-м.

В настоящее время на заводе «Москвич» выпускаются компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3e», а также лифтбэк «Москвич 6».

Ранее стало известно, сколько будет стоить новый «Москвич» на газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами