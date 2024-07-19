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Стало известно, какое наказание грозит пранкеру Эдварду Билу за форму МВД

Shot: пранкеру Эдварду Билу грозит штраф до 1,5 тыс. рублей за ношение формы МВД

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Блогеру-пранкеру Эдварду Билу, который переоделся в форму патрульного самокатчика, грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Звезда пранков придумал новый «прикол»: где-то раздобыл полицейскую форму, написал на ней «самокатная патрульная служба» и отправился в патруль на самокате «полицапля» по подмосковному Одинцово», — говорится в публикации.

В отношении блогера началась проверка. Билу предстоит рассказать, кто разрешил ему использовать элементы форменной одежды сотрудников полиции.

Пранкер стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее звездного футболиста РПЛ поймали на злостных нарушениях ПДД.

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